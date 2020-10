“Troppa burocrazia”: chiude Amico Bio a Mergellina (Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Il Comune fa acqua da tutte le parti” così i titolari del noto ristorante Amico Bio di Mergellina a Napoli annunciano la chiusura dell’attività. Aperto solo tre anni fa dall’imprenditore Bruno Zarzaca, al fine di portare anche sul lungomare napoletano la sua esperienza, quasi ventennale, di “Amico Bio – Sorriso Integrale a Piazza Bellini. Sono circa 10mila euro i danni economici quantificati dopo l’ultimo allagamento a Mergellina. Danni dovuti all’ondata di maltempo che ha colpito la città partenopea. L’allagamento “ha danneggiato il sistema elettronico gestionale del ristorante, alcuni frigoriferi e buona parte dell’arredamento” racconta il titolare nella missiva. Che da parte sua ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Il Comune fa acqua da tutte le parti” così i titolari del noto ristoranteBio dia Napoli annunciano la chiusura dell’attività. Aperto solo tre anni fa dall’imprenditore Bruno Zarzaca, al fine di portare anche sul lungomare napoletano la sua esperienza, quasi ventennale, di “Bio – Sorriso Integrale a Piazza Bellini. Sono circa 10mila euro i danni economici quantificati dopo l’ultimo allagamento a. Danni dovuti all’ondata di maltempo che ha colpito la città partenopea. L’allagamento “ha danneggiato il sistema elettronico gestionale del ristorante, alcuni frigoriferi e buona parte dell’arredamento” racconta il titolare nella missiva. Che da parte sua ...

perdelapenna : @Gnarrrgh Un po' troppa burocrazia? Chiedo - DottVicidomini : Da saint vincent on rosato con l arrivo dei recovery found il rischio è dell incapacità di spesa 'Le decisione v… - infoitsalute : Covid 19, Sileri attacca il Comitato tecnico scientifico: Troppa burocrazia - - infoitsalute : Covid, Sileri attacca il Cts in tv: «È al servizio della politica non il contario, troppa burocrazia» -