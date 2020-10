Temptation Island 2020, Annamaria Laino è incinta? Le parole del compagno Antonio Martello (Di martedì 13 ottobre 2020) Usciti dal Grande Fratello Vip 2020 ancora insieme e soprattutto innamorati, nonostante il flirt di lui con una tentatrice, Antonio Martello e Annamaria Laino aspetterebbero un bambino. La coppia non ha mai nascosto il desidero di avere un figlio e costruire la famiglia, e nelle ultime settimane i rumors si sono fatti sempre più insistenti, complice il fatto cha la notizia sia stata riportata anche da alcuni quotidiani nazionale. Tuttavia pare non sia così. A smentire ogni cosa, infatti, è intervenuto proprio Antonio. “Su internet a causa del giornale sta girando la voce che Annamaria è incinta” ha esordito il 40enne napoletano nelle sue storie Instagram. Antonio Martello spiega ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 13 ottobre 2020) Usciti dal Grande Fratello Vipancora insieme e soprattutto innamorati, nonostante il flirt di lui con una tentatrice,aspetterebbero un bambino. La coppia non ha mai nascosto il desidero di avere un figlio e costruire la famiglia, e nelle ultime settimane i rumors si sono fatti sempre più insistenti, complice il fatto cha la notizia sia stata riportata anche da alcuni quotidiani nazionale. Tuttavia pare non sia così. A smentire ogni cosa, infatti, è intervenuto proprio. “Su internet a causa del giornale sta girando la voce che” ha esordito il 40enne napoletano nelle sue storie Instagram.spiega ...

