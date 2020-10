Satelliti Starlink, cresce la preoccupazione per il radiotelescopio SKA: “Interferiranno con uno dei canali radio” (Di martedì 13 ottobre 2020) Una scia di punti luminosi che si muove in fila nel cielo notturno. Questa vista ha lasciato di stucco migliaia di persone nel mondo, ma si trattava semplicemente del passaggio dei Satelliti Starlink di SpaceX, la rete con cui Elon Musk intende costruire una megacostellazione per portare internet in ogni parte del mondo. Se all’occhio umano la vista è davvero molto suggestiva, per i telescopi sulla Terra i Satelliti rappresentano un ostacolo e sono fonte di preoccupazione per gli astronomi. Tra i telescopi interessati dal problema, c’è anche lo Square Kilometre Array (SKA), un radiotelescopio che dovrebbe essere ultimato per la fine del 2020. Gli esperti sono preoccupati che le sue 197 antenne radioastronomiche posizionate in Sud Africa saranno ostacolate dalla presenza ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 13 ottobre 2020) Una scia di punti luminosi che si muove in fila nel cielo notturno. Questa vista ha lasciato di stucco migliaia di persone nel mondo, ma si trattava semplicemente del passaggio deidi SpaceX, la rete con cui Elon Musk intende costruire una megacostellazione per portare internet in ogni parte del mondo. Se all’occhio umano la vista è davvero molto suggestiva, per i telescopi sulla Terra irappresentano un ostacolo e sono fonte diper gli astronomi. Tra i telescopi interessati dal problema, c’è anche lo Square Kilometre Array (SKA), unche dovrebbe essere ultimato per la fine del 2020. Gli esperti sono preoccupati che le sue 197 antenne radioastronomiche posizionate in Sud Africa saranno ostacolate dalla presenza ...

