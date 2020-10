Roma | la rivolta degli abitanti contro le prostitute in strada

Leggi su chenews

(Di martedì 13 ottobre 2020) Viale Palmiro Togliatti di notte è un inferno,, risse, criminalità, ma glidella zona stavolta dicono basta e chiedono una volta per tutte rispetto.(Facebook)Glidella zona sono stanchi, di vivere certe esperienze, di vedere le loro strade invase da, criminali d’ogni tipo, e comunque sono stanchi di vedere quello che di fatto accade, quello che ogni sera si può constatare tranquillamente affacciandosi alla finestra. Corpi in vendita, risse per accaparrarseli, liti d’ogni tipo e tra qualsiasi protagonista di quelle serate, e poi confusione, cassonetti incendiati, caos, letteralmente il caos sotto casa. Zona Centocelle ed Alessandrino, quelle maggiormente dentro il problema, quelle ...