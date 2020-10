Roma, assunzioni in cambio dell’ampliamento della clinica: 5 arresti all’alba, in manette anche un funzionario della Polizia Locale (Di martedì 13 ottobre 2020) Questa mattina, in esecuzione dell’Ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal Giudice per le indagini preliminari, su richiesta della Procura della Repubblica di Roma, personale della Polizia Locale di Roma Capitale e del Comando Compagnia Carabinieri Roma Piazza Dante ha proceduto all’arresto di cinque persone, tra cui due pubblici ufficiali. Le indagini coordinate dal Procuratore Aggiunto Paolo Ielo e dai Sostituti Procuratori Luigia Spinelli e Gennaro Varone hanno consentito di accertare che un consulente d’azienda, dovendo procedere alla ristrutturazione con conseguente ampliamento dei locali e dei posti letto di una struttura sanitaria con Residenza ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 13 ottobre 2020) Questa mattina, in esecuzione dell’Ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal Giudice per le indagini preliminari, su richiestaProcuraRepubblica di, personalediCapitale e del Comando Compagnia CarabinieriPiazza Dante ha proceduto all’arresto di cinque persone, tra cui due pubblici ufficiali. Le indagini coordinate dal Procuratore Aggiunto Paolo Ielo e dai Sostituti Procuratori Luigia Spinelli e Gennaro Varone hanno consentito di accertare che un consulente d’azienda, dovendo procedere alla ristrutturazione con conseguente ampliamento dei locali e dei posti letto di una struttura sanitaria con Residenza ...

