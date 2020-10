Nuovo Dpcm: movida, mascherine, bar e cerimonie. Tutti i nuovi divieti (Di martedì 13 ottobre 2020) (Foto Governo.it) Firmato il Nuovo Dpcm con le misure di contrasto alla seconda ondata di Covid. Il premier Giuseppe Conte e il ministro della salute Roberto Speranza hanno apposto la loro firma e dato il via al provvedimento, che avrà durata 30 giorni. Tra le misure in vigore: niente feste private al chiuso o all’aperto, una forte raccomandazione a evitare ospiti in casa, per feste o cene con più di sei familiari o amici non conviventi. Altre novità con cui Tutti dovremo fare i conti per il prossimo mese: ristoranti e bar dovranno chiudere alle 24 ma dalle 21 sarà vietato consumare in piedi, quindi potranno continuare a servire i clienti solo i locali che abbiano tavoli, al chiuso o all’aperto. Torna poi il divieto di gite scolastiche e anche lo stop al calcetto e agli altri sport di ... Leggi su leggioggi (Di martedì 13 ottobre 2020) (Foto Governo.it) Firmato ilcon le misure di contrasto alla seconda ondata di Covid. Il premier Giuseppe Conte e il ministro della salute Roberto Speranza hanno apposto la loro firma e dato il via al provvedimento, che avrà durata 30 giorni. Tra le misure in vigore: niente feste private al chiuso o all’aperto, una forte raccomandazione a evitare ospiti in casa, per feste o cene con più di sei familiari o amici non conviventi. Altre novità con cuidovremo fare i conti per il prossimo mese: ristoranti e bar dovranno chiudere alle 24 ma dalle 21 sarà vietato consumare in piedi, quindi potranno continuare a servire i clienti solo i locali che abbiano tavoli, al chiuso o all’aperto. Torna poi il divieto di gite scolastiche e anche lo stop al calcetto e agli altri sport di ...

SkyTG24 : Firmato il nuovo Decreto anti-covid in vigore per 30 giorni: limiti a movida e calcetto - MediasetTgcom24 : Covid: firmato il nuovo Dpcm, misure valide per 30 giorni #covid - Noiconsalvini : #SALVINI SUL NUOVO DPCM ANTI-COVID: «IL GOVERNO CI COINVOLGA, LE MASCHERINE NON BASTANO, CI VOGLIONO SOLDI» - unsognoqualunq1 : Tutti in attesa del nuovo #Dpcm - erbanotizie : Coronavirus, firmato il nuovo Dpcm. Ecco le novità -