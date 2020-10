Nuovo Dpcm feste, cosa significa che non possono esserci più di sei persone in casa (Di martedì 13 ottobre 2020) Trai punti del Nuovo Dpcm che più stanno facendo discutere c’è sicuramente quello sulle feste e sul numero massimo di sei persone alle cene nelle abitazioni private. Mettiamo subito in chiaro una cosa: non ci saranno controlli nelle dimore degli italiani. Quella inserita nel Dpcm, infatti, è una raccomandazione: si invita a evitare gli assembramenti, e quindi le feste, anche tra le mura domestiche, con persone che non sono congiunte. Il divieto di organizzazione di feste nei locali pubblici, invece, è stato confermato. >>Leggi anche: Dpcm ottobre 2020 firmato, le nuove misure: cosa non potremmo più fare per trenta giorni Nuovo ... Leggi su urbanpost (Di martedì 13 ottobre 2020) Trai punti delche più stanno facendo discutere c’è sicuramente quello sullee sul numero massimo di seialle cene nelle abitazioni private. Mettiamo subito in chiaro una: non ci saranno controlli nelle dimore degli italiani. Quella inserita nel, infatti, è una raccomandazione: si invita a evitare gli assembramenti, e quindi le, anche tra le mura domestiche, conche non sono congiunte. Il divieto di organizzazione dinei locali pubblici, invece, è stato confermato. >>Leggi anche:ottobre 2020 firmato, le nuove misure:non potremmo più fare per trenta giorni...

SkyTG24 : Firmato il nuovo Decreto anti-covid in vigore per 30 giorni: limiti a movida e calcetto - MediasetTgcom24 : Covid: firmato il nuovo Dpcm, misure valide per 30 giorni #covid - Noiconsalvini : #SALVINI SUL NUOVO DPCM ANTI-COVID: «IL GOVERNO CI COINVOLGA, LE MASCHERINE NON BASTANO, CI VOGLIONO SOLDI» - Campaniaslow : Nuovo #dpcm cosa cambia nei locali in #Campania ? - giallorossiME : UFFICIALE: Con il nuovo #DPCM, è consentito l'ingresso negli stadi fino ad un massimo di mille persone anche nelle… -