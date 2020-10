Kjaer: “Il Milan era il mio sogno, sono felice e spero di restare per tanti anni” (Di martedì 13 ottobre 2020) Vigilia importante per Simon Kjaer. Domani la sua Danimarca affronterà l’Inghilterra e il difensore è intervenuto in conferenza stampa: “sono stato vicino a giocare in Inghilterra più di una volta, ma ho sempre amato il bel tempo, il cibo e il sud, quindi in quei momenti con la mia famiglia abbiamo preso la decisione giusta. Sarebbe stato interessante, ma nel calcio non si sa mai, le cose possono cambiare velocemente. Ora però sono in un punto della mia carriera e in un posto dove voglio restare, sono molto felice. Il Milan è stato per anni un sogno, mi trovo veramente bene e spero di restare per anni”. Foto: Twitter Milan L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 ottobre 2020) Vigilia importante per Simon. Domani la sua Danimarca affronterà l’Inghilterra e il difensore è intervenuto in conferenza stampa: “stato vicino a giocare in Inghilterra più di una volta, ma ho sempre amato il bel tempo, il cibo e il sud, quindi in quei momenti con la mia famiglia abbiamo preso la decisione giusta. Sarebbe stato interessante, ma nel calcio non si sa mai, le cose poscambiare velocemente. Ora peròin un punto della mia carriera e in un posto dove vogliomolto. Ilè stato per anni un, mi trovo veramente bene ediper anni”. Foto: TwitterL'articolo ...

