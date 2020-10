Gf Vip 5, Iconize replica a Barbara d’Urso: “Non è televisione, è uno schifo!” (Di martedì 13 ottobre 2020) Continua a incuriosire il caso di Iconize, ex fidanzato di Tommaso Zorzi, che si sarebbe picchiato da solo per fingere un’aggressione omofoba. Tutto è nato da una rivelazione di Dayane Mello al Grande Fratello Vip, la quale ha saputo l’inghippo da Soleil Sorge. Proprio quest’ultima nei salotti di Barbara d’Urso ha mostrato le prove delle sue parole, facendo infuriare la stessa conduttrice. Nel corso di Live – Non è la d’Urso, Iconize non si è presentato ma ha voluto difendersi sui social. Grande Fratello Vip 5: Iconize si difende dalle accuse Da quando è stato svelato che Iconize potrebbe essersi picchiato da solo per fingere un’aggressione omofoba, si è scatenato il putiferio. Il ragazzo è stato accusato da Soleil ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 13 ottobre 2020) Continua a incuriosire il caso di, ex fidanzato di Tommaso Zorzi, che si sarebbe picchiato da solo per fingere un’aggressione omofoba. Tutto è nato da una rivelazione di Dayane Mello al Grande Fratello Vip, la quale ha saputo l’inghippo da Soleil Sorge. Proprio quest’ultima nei salotti did’Urso ha mostrato le prove delle sue parole, facendo infuriare la stessa conduttrice. Nel corso di Live – Non è la d’Urso,non si è presentato ma ha voluto difendersi sui social. Grande Fratello Vip 5:si difende dalle accuse Da quando è stato svelato chepotrebbe essersi picchiato da solo per fingere un’aggressione omofoba, si è scatenato il putiferio. Il ragazzo è stato accusato da Soleil ...

