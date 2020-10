Covid, Conte: “La curva dei contagi risale, serve cautela” (Di martedì 13 ottobre 2020) Covid, Conte: “La curva dei contagi risale, serve cautela ma non manderemo la polizia nelle case private. Evitare un nuovo lockdown” Non manderemo le forze di polizia nelle abitazioni private, però dobbiamo assumere comportamenti prudenti per gestire questa fase”. Lo afferma il premier Giuseppe Conte nella conferenza stampa a palazzo Chigi per spiegare le nuove misure del dpcm. “La … L'articolo Covid, Conte: “La curva dei contagi risale, serve cautela” proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di martedì 13 ottobre 2020): “Ladeicautela ma non manderemo la polizia nelle case private. Evitare un nuovo lockdown” Non manderemo le forze di polizia nelle abitazioni private, però dobbiamo assumere comportamenti prudenti per gestire questa fase”. Lo afferma il premier Giuseppenella conferenza stampa a palazzo Chigi per spiegare le nuove misure del dpcm. “La … L'articolo: “Ladeicautela” proviene da YesLife.it.

Agenzia_Ansa : Mascherine anche in casa fra non conviventi, stop alle gite scolastiche e limite di sei persone alle feste in casa:… - Agenzia_Ansa : #Conte: 'Se la curva risale, dei lockdown circoscritti' #Covid #ANSA - Linkiesta : Tutti speriamo di non dover tornare a un #lockdown come quello tra marzo e maggio. Per evitarlo, però, è necessar… - Noiconsalvini : COSÌ TORNIAMO INDIETRO. MATTEO #SALVINI ATTACCA CONTE SUL COVID - TortoricAurelio : RT @vocedelpatriota: Covid. Lollobrigida (FdI): chiederemo immediata calendarizzazione comunicazioni Conte in aula -