Cosa prevede il nuovo dpcm per limitare la diffusione del covid-19 (Di martedì 13 ottobre 2020) Il governo italiano ha diffuso un nuovo decreto che stabilisce ulteriori limitazioni per arginare la seconda ondata dell’epidemia di coronavirus. Leggi Leggi su internazionale (Di martedì 13 ottobre 2020) Il governo italiano ha diffuso undecreto che stabilisce ulteriori limitazioni per arginare la seconda ondata dell’epidemia di coronavirus. Leggi

ilpost : Cosa prevede il nuovo DPCM - Agenzia_Ansa : La speaker della Camera Nancy Pelosi evoca il venticinquesimo emendamento della Costituzione americana per rimuover… - SkyTG24 : Decreto sicurezza, via libera dal Cdm: ecco come cambia. Cancellate le norme di Salvini - caustichello : RT @Ile2S: @MediasetTgcom24 I cittadini si impegnano.Più di chi li governa Si prevede tra breve una situazione economica e sociale drammati… - Giucassara : Buongiorno, vediamo cosa prevede la giornata: -