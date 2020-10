Conte ha firmato il nuovo dpcm | ecco tutte le restrizioni

(Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNella notte è arrivata la firma del presidente del consiglio Giuseppesul, atteso. All’interno sononute diverse misure varate pernere il contagio da Covid-19, visto l’aumento dei casi registrato nelle ultime settimane su tutto il territorio nazionale. Le misure, adottate dopo un confronto con le Regioni, saranno valide per i prossimi 30 giorni e interessano feste private, movida, gite scolastiche ed eventi culturali. Feste – Nelnuto il divieto di organizzare e svolgere feste private sia al chiuso che all’aperto, oltre alla “forte raccomandazione” a ricevere in casa più di sei familiari o amici non conviventi per cene o altri ...

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nella notte c’è stata una pausa per sciogliere qualche nodo di troppo, poi Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e il ministro della Salute, Roberto Speranza, hanno firmano ...Il premier Giuseppe Conte ha firmato il nuovo Dpcm sulle misure per fronteggiare l’emergenza da Covid 19. Forte raccomandazione all’uso di mascherine anche in casa, in presenza di non conviventi; ...