Calcio: Milik, amo il Napoli ma non sono stato trattato bene (Di martedì 13 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 13 OTT - "sono stato trattato male, ma ho sempre rispettato il Napoli": Arkadiusz Milik, separato in casa coi partenopei, si sfoga con il sito polacco Sportowefakty.pl dopo la mancata ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 13 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 13 OTT - "male, ma ho sempre rispettato il": Arkadiusz, separato in casa coi partenopei, si sfoga con il sito polacco Sportowefakty.pl dopo la mancata ...

Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #Napoli, #Milik: 'Volevo una separazione in serenità, non sono stato trattato bene'. Il polacco rompe il silenzio: 'I s… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Milik, amo il Napoli ma non sono stato trattato bene 'Club non ha mai trovato accordo con squadre che mi cercavano' - NunzioMarrazzo : Napoli. Milik racconta la sua verità: “ADL non ha mai comunicato con le squadre in cui volevo andare” ?????? #Calcio… - UgoBaroni : RT @CorSport: #Milik: 'Mai mancato di rispetto al #Napoli. E su #DeLaurentiis...' - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #napoli, #Milik: 'Non è giusto essere messo da parte così. Parlare con De Laurentiis? Non so se...' -