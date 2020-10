Uomini e Donne, anticipazioni di oggi lunedì 12 ottobre: Gemma dimentica Paolo, Lucrezia nei guai (Di lunedì 12 ottobre 2020) Primo appuntamento settimanale di Uomini e Donne La programmazione di Uomini e Donne continua senza sosta. Infatti il popolare e seguitissimo dating show presentato da Maria De Filippi da ben 25 stagioni, viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale 5. Il numeroso pubblico della rete ammiraglia Mediaset, più tardi, avrà modo di vedere il primo appuntamento settimanale. Anche in questa occasione vedremo il Trono classico e il parterre senior insieme. Cosa vedremo in studio? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutti gli spoiler dettagli dell’appuntamento odierno forniti dal blog Il Vicolo delle News. Segnalazione su Lucrezia: la reazione di Gianluca Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 12 ottobre 2020) Primo appuntamento settimanale diLa programmazione dicontinua senza sosta. Infatti il popolare e seguitissimo dating show presentato da Maria De Filippi da ben 25 stagioni, viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle 14:45 su Canale 5. Il numeroso pubblico della rete ammiraglia Mediaset, più tardi, avrà modo di vedere il primo appuntamento settimanale. Anche in questa occasione vedremo il Trono classico e il parterre senior insieme. Cosa vedremo in studio? Nel prosieguo dell’articolo troverete tutti gli spoiler dettagli dell’appuntamento odierno forniti dal blog Il Vicolo delle News. Segnalazione su: la reazione di Gianluca Ledella puntata odierna die ...

