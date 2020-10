Seppi-Delbonis in tv: data, orario, canale e diretta streaming Atp Sardegna 2020 (Di lunedì 12 ottobre 2020) Andreas Seppi ritrova Federico Delbonis al primo turno dell’Atp 250 di Sardegna. L’altoatesino vuole la rivincita contro il regolare argentino che lo aveva battuto giusto qualche giorno fa in occasione del Challenger di Parma. Il match andrà in scena martedì 13 ottobre con orario ancora da definire: diretta televisiva offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con supporto streaming sul sito ufficiale dell’emittente televisiva e sulla piattaforma Sky Go. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti sul match con una cronaca al termine. Leggi su sportface (Di lunedì 12 ottobre 2020) Andreasritrova Federicoal primo turno dell’Atp 250 di. L’altoatesino vuole la rivincita contro il regolare argentino che lo aveva battuto giusto qualche giorno fa in occasione del Challenger di Parma. Il match andrà in scena martedì 13 ottobre conancora da definire:televisiva offerta da SuperTennis (canali 64 del digitale terrestre e 224 di Sky), con supportosul sito ufficiale dell’emittente televisiva e sulla piattaforma Sky Go. In alternativa, Sportface.it proporrà aggiornamenti e approfondimenti sul match con una cronaca al termine.

