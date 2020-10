Maria De Filippi verso Sanremo 2021, l’idea dopo la chiacchierata con Mara Venier (Di lunedì 12 ottobre 2020) Maria De Filippi verso Sanremo 2021? La conduttrice Mediaset per eccellenza torna in casa Rai ma solo per un’intervista con Mara Venier, almeno per ora. Ospite di Domenica In, Maria De Filippi ricorda la sua lunga e profittevole avventura televisiva che ha fatto tappa anche al Festival di Sanremo. Ma non solo: Maria De Filippi è stata moralmente presente al Festival anche attraverso la partecipazione di una lunga serie di concorrenti usciti proprio dal suo talent show, su Canale 5. Di anno in anno gli ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi che ottengono un posto a Sanremo sono sempre di ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 12 ottobre 2020)De? La conduttrice Mediaset per eccellenza torna in casa Rai ma solo per un’intervista con, almeno per ora. Ospite di Domenica In,Dericorda la sua lunga e profittevole avventura televisiva che ha fatto tappa anche al Festival di. Ma non solo:Deè stata moralmente presente al Festival anche attrala partecipazione di una lunga serie di concorrenti usciti proprio dal suo talent show, su Canale 5. Di anno in anno gli ex concorrenti di Amici diDeche ottengono un posto asono sempre di ...

