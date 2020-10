Juve, Kulusevski: 'Ronaldo? Se è in forma non lo ferma nessuno' (Di lunedì 12 ottobre 2020) "Se Ronaldo è in giornata può decidere da solo le partite. Come si ferma? Non c'è nessuno che può farlo". Parla chiaro Dejan Kulusevski a due giorni dalla gara tra Svezia e Portogallo di Nations ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 12 ottobre 2020) "Se; in giornata può decidere da solo le partite. Come si? Non c'che può farlo". Parla chiaro Dejana due giorni dalla gara tra Svezia e Portogallo di Nations ...

Ultime Notizie dalla rete : Juve Kulusevski Kulusevski, Dybala o Ramsey: chi sarà il trequartista? VOTA il sondaggio La Gazzetta dello Sport Juventus, Kulusevski: “Come si ferma Cristiano Ronaldo? Nessuno può farlo”

All’andata non siamo riusciti a frenarlo, mercoledì ci riproveremo”. Lo ha detto l’attaccante della Juventus Dejan Kulusevski parlando del compagno di squadra Cristiano Ronaldo, che affronterà da ...

