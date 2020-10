Infortunio Lazzari: problema in allenamento, l’esterno lascia il ritiro (Di lunedì 12 ottobre 2020) Infortunio Lazzari: l’esterno lascia il ritiro della Nazionale per Infortunio, nelle prossime verrà sottoposto ad accertamenti Ansia per Manuel Lazzari. L’esterno della Lazio, convocato dal ct dell’Italia, Roberto Mancini, ha lasciato il ritro della Nazionale e sta facendo ritorno a Roma. Il giocatore avrebbe riportato un Infortunio al flessore in allenamento. Nelle prossime ore verrà sottoposto ad accertamenti. Simone Inzaghi incrocia le dita e spera che l’infermeria non diventi ancor più affollata. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 ottobre 2020): l’esternoildella Nazionale per, nelle prossime verrà sottoposto ad accertamenti Ansia per Manuel. L’esterno della Lazio, convocato dal ct dell’Italia, Roberto Mancini, hato il ritro della Nazionale e sta facendo ritorno a Roma. Il giocatore avrebbe riportato unal flessore in. Nelle prossime ore verrà sottoposto ad accertamenti. Simone Inzaghi incrocia le dita e spera che l’infermeria non diventi ancor più affollata. Leggi su Calcionews24.com

