Hugh Jackman | il mito di Wolverine ed altre grandi interpretazioni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Compie oggi 52 anni. È un famoso attore australiano noto soprattutto per far interpretato il mutantedell‘universo Marvel e per i suoi ruoli da protagonista in commedie e musical. Ha collaborato conregisti come Christopher Nolan e Woody Allene la nascita di“Sentivo di non poter fare nulla di più bello! Sotto alcuni punti di vista, quella produzione resterà sempre uno dei punti più alti della mia carriera“. È quanto dichiarato daa proposito del suo primo ruolo importante nel musical “Oklahoma!”. Un ruolo che gli aprì la porte per il successo oltre la sua Australia. Un successo raggiunto ...