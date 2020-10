Egitto | la storia di un’avvocata per i diritti umani in carcere da due anni e gravemente malata

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Mercoledì scorso è arrivata la notizia, terribile, del rinnovo della detenzione preventiva di Patrick Zaki per altri 45 giorni. Ma la sua persecuzione giudiziaria, attraverso quella modalità di prolungamento a oltranza della carcerazione senza processo che ha l’obiettivo di far calare l’oblio sui dissidenti egiziani, non è affatto unica. Hoda Adbelmoniem, avvocata per i, 61, è detenuta da quasi duenella prigione femminile di al-Qanater per accuse di terrorismo. Da allora, non ha mai ricevuto una visita dei familiari, che hanno potuto vederla fugacemente durante un’udienza, il 18 luglio di quest’anno. Dalle poche parole scambiate col marito, non stava affatto bene. Anche dopo che il 22 agosto sono riprese le visite in ...