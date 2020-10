Covid sulle superfici, l'ultimo studio. "Resiste fino a 28 giorni" (Di lunedì 12 ottobre 2020) Può Resistere "fino a 28 giorni" su banconote, guanti o telefoni cellulari. L'ultimo studio attorno al Coronavirus sulle superfici alza ancora, e di molto, l'asticella. A presentarlo l'Agenzia ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) Puòre "a 28" su banconote, guanti o telefoni cellulari. L'attorno al Coronavirusalza ancora, e di molto, l'asticella. A presentarlo l'Agenzia ...

mannocchia : davvero appassionante il dibattito sulla corsa e l’attività motoria, sulle feste private e la movida. segnalo che… - MediasetTgcom24 : Covid, Speranza: 'Sulle nuove restrizioni valuteremo in queste ore' | Domenica riunione d'emergenza con il Cts… - pdnetwork : Quanto ha fatto la destra alla Camera è vergognoso: ha boicottato prima, ed esultato poi, per aver fatto mancare un… - milansette : Il CorSport in prima pagina: 'Covid: positivo Young. E' scontro sulle mascherine' - Agenpress : Meloni: 'Il caos regna sovrano nelle decisioni del Governo sulle norme anti-Covid' -