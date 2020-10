Covid-19: le superfici su cui può resistere fino a 28 giorni (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il Covid-19 può sopravvivere sul alcune superfici fino a 28 giorni: lo rivela uno studio dell’Agenzia scientifica nazionale australiana, riportato dall’Ansa. I ricercatori del Commonwealth Scientific and Industrial Research (Csiro) hanno testato la longevità del Covid-19 al buio e a tre temperature diverse, dimostrando che il periodo di sopravvivenza diminuisce, come ipotizzabile e come dimostrato durante il periodo estivo, alle temperature più alte. Lo studio Trevor Drew, direttore dell’Australian Center for Disease Preparedness, ha precisato che lo studio è stato condotto con campioni di virus posti su diversi materiali e con un metodo “estremamente sensibile”, che ha trovato anche a grande distanza di tempo tracce di virus vivi in grado di ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il-19 può sopravvivere sul alcunea 28: lo rivela uno studio dell’Agenzia scientifica nazionale australiana, riportato dall’Ansa. I ricercatori del Commonwealth Scientific and Industrial Research (Csiro) hanno testato la longevità del-19 al buio e a tre temperature diverse, dimostrando che il periodo di sopravvivenza diminuisce, come ipotizzabile e come dimostrato durante il periodo estivo, alle temperature più alte. Lo studio Trevor Drew, direttore dell’Australian Center for Disease Preparedness, ha precisato che lo studio è stato condotto con campioni di virus posti su diversi materiali e con un metodo “estremamente sensibile”, che ha trovato anche a grande distanza di tempo tracce di virus vivi in grado di ...

