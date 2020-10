Atp 500 San Pietroburgo 2020 | programma e orari di martedì 13 ottobre

Leggi su sportface

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Il, glie l’ordine di gioco di martedì 13, per quanto riguarda il torneo Atp 500 di San, che si protrarrà fino al 18. In campo tanti tennisti di prim’ordine, tra questi c’è il padrone di casa Rublev, ma anche Khachanov e Raonic sono pronti a battersi per avanzare al secondo turno. Ecco di seguito l’ordine di gioco. CENTRE COURT dalle ore 12.00 – Lopez (Esp) vs (7) Coric a seguire – (Q) Wolf vs (6) Raonic a seguire – (4) Khachanov vs Duckworth non prima delle ore 17.30 – Pospisil vs (3) Rublev COURT 1 dalle ore 12.00 – Mannarino vs (Q) Ivashka a seguire – Kukushkin vs Kecmanovic