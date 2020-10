Temptation Island 2020, Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro presto sposi? (Di domenica 11 ottobre 2020) Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro sono usciti da Temptation Island 2020, l’edizione condotta a giugno da Filippo Bisciglia, con la consapevolezza di amarsi moltissimo e di non voler più rischiare di perdersi. E a quanto pare questo non succederà, visto che secondo i rumors la coppia potrebbe convolare presto a nozze. Su Instagram, infatti, l’ex Miss Italia ha pubblicato una foto con al dito il regalo che il compagno le ha fatto in occasione del suo compleanno, ovvero uno splendido anello di fidanzamento. Come se non bastasse, tra i commenti e gli auguri spicca quello del settimanale Gente, a cui si mormora che la coppia abbia concesso l’esclusiva delle nozze. Sarà davvero così? Dello stesso argomento potrebbe ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 11 ottobre 2020)sono usciti da, l’edizione condotta a giugno da Filippo Bisciglia, con la consapevolezza di amarsi moltissimo e di non voler più rischiare di perdersi. E a quanto pare questo non succederà, visto che secondo i rumors la coppia potrebbe convolarea nozze. Su Instagram, infatti, l’ex Miss Italia ha pubblicato una foto con al dito il regalo che il compagno le ha fatto in occasione del suo compleanno, ovvero uno splendido anello di fidanzamento. Come se non bastasse, tra i commenti e gli auguri spicca quello del settimanale Gente, a cui si mormora che la coppia abbia concesso l’esclusiva delle nozze. Sarà davvero così? Dello stesso argomento potrebbe ...

Manila Nazzaro compie 43 anni e dal suo compagno Lorenzo Amoruso ha ricevuto il regalo che più desiderava: il tanto atteso anello di fidanzamento. La ex Miss Italia lo ha annunciato sui social con una ...

Manila Nazzaro compie 43 anni e dal suo compagno Lorenzo Amoruso ha ricevuto il regalo che più desiderava: il tanto atteso anello di fidanzamento. La ex Miss Italia lo ha annunciato sui social con una ...