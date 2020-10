Nadal monumentale | 13esimo titolo al Roland Garros e 20esimo Slam

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 11 ottobre 2020) Rafaper la tredicesima volta in carriera conquista ilconfermandosi il Re indiscusso di Parigi. È l’unico giocatore della storia a vincere unoa quindici anni di distanza dalla vittoria del primo. Non ce la fa invece Djokovic a diventare il primo tennista dell’Era Open a vincere per almeno due volte tutti e quattro i Major.di nuovo Re di Parigivince il suo– Photo Credit: Getty ImagesL’inizio diè folgorante: brekka Djokovic due volte consecutive e stabilisce subito un parziale di 4-0. Il serbo non gioca male, anche se ha non poche difficoltà al servizio, specialmente con la prima; ma è il ...