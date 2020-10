Lewis Hamilton riceve il casco di Micheal Schumacher dal figlio Mick (Di domenica 11 ottobre 2020) Il figlio di Micheal Schumacher, Mick, dona a Lewis Hamilton un casco speciale del papà per aver eguagliato il record di Schumi di 91 Gp vinti in F1. “Grazie, per me è un onore enorme, apprezzo molto questo bellissimo gesto. Non so cosa dire, quando cresci guardando qualcuno che diventa un idolo per la qualità del lavoro che fa gara dopo gara, non pensi di poterlo addirittura avvicinare, figurarsi eguagliarlo, è un onore incredibile. Mi sono reso conto di averlo eguagliato solo quando rientravo nella pit-lane. Ringrazio molto il mio team per questo”, ha detto Hamilton al termine della gara del’Eifel.“È stata una gara non semplice. Ho fatto una bella partenza, ho affiancato Valterri, ho avuto un ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 11 ottobre 2020) Ildi, dona aunspeciale del papà per aver eguagliato il record di Schumi di 91 Gp vinti in F1. “Grazie, per me è un onore enorme, apprezzo molto questo bellissimo gesto. Non so cosa dire, quando cresci guardando qualcuno che diventa un idolo per la qualità del lavoro che fa gara dopo gara, non pensi di poterlo addirittura avvicinare, figurarsi eguagliarlo, è un onore incredibile. Mi sono reso conto di averlo eguagliato solo quando rientravo nella pit-lane. Ringrazio molto il mio team per questo”, ha dettoal termine della gara del’Eifel.“È stata una gara non semplice. Ho fatto una bella partenza, ho affiancato Valterri, ho avuto un ...

