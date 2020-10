L’Equipe: Francia-Portogallo “sfida spietata” (Di domenica 11 ottobre 2020) Come da programma odierno, questa sera, per il terzo turno di Nations League, una delle gare di cartello da seguire per gli appassionati è la sfida tra Francia e Portogallo. Il remake della finale degli Europei 2016, vinta dai lusitani ai supplementari. Ovviamente, fari puntati sui due assi assoluti del match, Kylian Mbappe e Cristiano Ronaldo. Un duello che renderà ancora più entusiasmante la gara, con le due Nazionali che a distanza di quasi 4 anni si rincontrano nello stesso stadio di quella finale 2016. L’Equipe di oggi ha dedicato una prima pagina alla sfida tra i due fenomeni, denominandola “Sfida spietata”, questo il titolo scelto dal quotidiano sportivo francese. L'articolo L’Equipe: Francia-Portogallo “sfida spietata” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 11 ottobre 2020) Come da programma odierno, questa sera, per il terzo turno di Nations League, una delle gare di cartello da seguire per gli appassionati è la sfida tra. Il remake della finale degli Europei 2016, vinta dai lusitani ai supplementari. Ovviamente, fari puntati sui due assi assoluti del match, Kylian Mbappe e Cristiano Ronaldo. Un duello che renderà ancora più entusiasmante la gara, con le due Nazionali che a distanza di quasi 4 anni si rincontrano nello stesso stadio di quella finale 2016. L’Equipe di oggi ha dedicato una prima pagina alla sfida tra i due fenomeni, denominandola “Sfida spietata”, questo il titolo scelto dal quotidiano sportivo francese. L'articolo L’Equipe:“sfida spietata” proviene da Alfredo Pedullà.

