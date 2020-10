“E’ una strage”, treno travolge pullman: decine di vittime (Video) (Di domenica 11 ottobre 2020) Il Video dell'accaduto a fine articolo. Un treno ha travolto a tutta velocità un pullman. Entrambi i veicoli trasportavano a bordo molti passeggeri. In particolare l’autobus era pieno di fedeli che si stavano recando ad una cerimonia religiosa. L’incidente gravissimo è avvenuto in Thailandia nella provincia di Cha Choeng Sao alle 8 di mattina per l’ora locale, le 3 di notte per noi. Il primo bilancio parla di 17 morti accertate e almeno 30 ferite. (Continua...) Le immagini lasciano senza parole: corpi ammassatti e incastrati tra le lamiere, l’autobus girato su un lato col tetto divelto. Le autorità locali fanno sapere che il numero di vittime e feriti potrebbe presto aumentare drammaticamente poiché in molti sono ancora sotto ai mezzi incidentati. Nelle ... Leggi su howtodofor (Di domenica 11 ottobre 2020) Ildell'accaduto a fine articolo. Unha travolto a tutta velocità un. Entrambi i veicoli trasportavano a bordo molti passeggeri. In particolare l’autobus era pieno di fedeli che si stavano recando ad una cerimonia religiosa. L’incidente gravissimo è avvenuto in Thailandia nella provincia di Cha Choeng Sao alle 8 di mattina per l’ora locale, le 3 di notte per noi. Il primo bilancio parla di 17 morti accertate e almeno 30 ferite. (Continua...) Le immagini lasciano senza parole: corpi ammassatti e incastrati tra le lamiere, l’autobus girato su un lato col tetto divelto. Le autorità locali fanno sapere che il numero die feriti potrebbe presto aumentare drammaticamente poiché in molti sono ancora sotto ai mezzi incidentati. Nelle ...

