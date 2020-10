Cuciniamo insieme: crema di zucca con finferli e castagne (Di domenica 11 ottobre 2020) L'autunno si va affermando e oggi vogliamo portarvi a spasso per i boschi in cerca di funghi e di castagne. Siccome è il momento in cui la natura regala colori intensissimi e caldi e nei campi finalmente è venuta a maturazione compiuta nostra signora delle campagne: la zucca. Ce ne sono di tanti tipi e si prestano a infinite ricette: pensate solo ai tortelli di zucca che coprono l'areale "estense" da Modena a Mantova passando per Ferrara. Direte: ma a Mantova c'erano i Gonzaga! Vero ma vi dice niente Isabela d'Este? Bando alle genealogie, diciamo che le zucche butternut si prestano agli impasti, le costolute come la mantovana appunto sono da preferire se dovete fare piatti di maggiore consistenza. Come questa crema che vi proponiamo oggi.Ricordate? Perché sia crema bisogna ... Leggi su panorama (Di domenica 11 ottobre 2020) L'autunno si va affermando e oggi vogliamo portarvi a spasso per i boschi in cerca di funghi e di. Siccome è il momento in cui la natura regala colori intensissimi e caldi e nei campi finalmente è venuta a maturazione compiuta nostra signora delle campagne: la. Ce ne sono di tanti tipi e si prestano a infinite ricette: pensate solo ai tortelli diche coprono l'areale "estense" da Modena a Mantova passando per Ferrara. Direte: ma a Mantova c'erano i Gonzaga! Vero ma vi dice niente Isabela d'Este? Bando alle genealogie, diciamo che le zucche butternut si prestano agli impasti, le costolute come la mantovana appunto sono da preferire se dovete fare piatti di maggiore consistenza. Come questache vi proponiamo oggi.Ricordate? Perché siabisogna ...

macbethail : @northamlet ....va bene cuciniamo insieme e ti faccio il biscotto a forma di epigrafe funeraria greca - GisellyFan : @TsGisellyAngel Cuciniamo insieme amore??? - oyandreaoya : @fvrvya CUCINIAMO INSIEME - luiviveinte : è dall'anno scorso che io e la mia coinquilina facciamo un gioco divertente. Per orari diversi non riusciamo a pran… - fartekho : non C2 che compra il pesto vegano perché ieri gli ho detto che non l'avevo trovato l'ultima volta che ho fatto la s… -

Ultime Notizie dalla rete : Cuciniamo insieme Cuciniamo insieme: bottoni golosi di patate croccanti La Verità Costigliole, querelle tra Comune e la scuola di cucina

«Ad un certo punto, lo scorso febbraio, ci siamo anche trovati “il lucchetto” al portone d’ingresso perché l’atrio non è nel contratto di affitto e serviva al Comune che ci vorrà fare l’infopoint, cos ...

Dieta Mediterranea, la salute dentro il piatto

Era il 16 novembre 2010 quando, a Nairobi, la Dieta Mediterranea entrò a pieno titolo nel novero dei Patrimoni Immateriali dell’Unesco. Quindi, fra pochi giorni, in tutto il mondo si festeggerà una ri ...

«Ad un certo punto, lo scorso febbraio, ci siamo anche trovati “il lucchetto” al portone d’ingresso perché l’atrio non è nel contratto di affitto e serviva al Comune che ci vorrà fare l’infopoint, cos ...Era il 16 novembre 2010 quando, a Nairobi, la Dieta Mediterranea entrò a pieno titolo nel novero dei Patrimoni Immateriali dell’Unesco. Quindi, fra pochi giorni, in tutto il mondo si festeggerà una ri ...