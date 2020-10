Coronavirus più aggressivo al Sud. Lazio e Campania tremano (Di domenica 11 ottobre 2020) Tra un mese metà dei malati in terapia intensiva concentrato in due regioni. A differenza di marzo il Nord riuscirebbe a reggere la nuova ondata dei contagi Leggi su quotidiano (Di domenica 11 ottobre 2020) Tra un mese metà dei malati in terapia intensiva concentrato in due regioni. A differenza di marzo il Nord riuscirebbe a reggere la nuova ondata dei contagi

you_trend : ?? #Coronavirus: l'unico momento della pandemia in cui abbiamo avuto più nuovi casi giornalieri rispetto ad oggi (5.… - troisi_licia : Ciao, sono Il Post, è in tutto questo casino cerco di contestualizzare e spiegare oggettivamente la situazione, una… - RegLombardia : #LNews #coronavirus i #contagi stanno aumentando. @attilio_fontana: mi appello soprattutto ai #giovani: chiedo più… - Chiara58015306 : RT @Topo_Ligio: L'e$perto @WRicciardi, 28 gennaio: L’influenza può mietere più vittime. Niente inutili allarmismi. Il virus non è particola… - maximone816 : RT @pazzoperrep: Coronavirus Story (222) 7 marzo 2020 Feticismi DOC. Oggi c'è la vignetta di @maurobiani in prima pagina. È la seconda… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus più Gli attori più pagati delle serie tv americane del 2013? Ashton Kutcher, Jon Cryer e Ray Romano TVblog.it