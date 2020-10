Agricoltori vittime della Grande distribuzione | nulla è cambiato | ferma da oltre un anno in Senato la legge contro le pratiche commerciali sleali

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 11 ottobre 2020) A une mezzo circa dall’approvazionedirettiva Ue 2019/633lenel settore agroalimentare, quasinella filiera che finora ha continuato a facilitare illegalità e sfruttamento. Mentre la proposta diche avrebbe dovuto anticipare (e superare) il recepimento del testo europeo, approvata dalla Camera il 27 giugno 2019 alla vigilia di una nuova stagione per la raccolta di pomodori, èinda allora. “L’Italia ha tempo fino a maggio 2021 per recepire il testo europeo che, comunque, non risolverà da solo tutte le distorsioni del sistema – spiega a ilfattoquotidiano.it Giorgia ...