Serie A, la classifica degli ingaggi: comanda la Juventus, Inter seconda (Di sabato 10 ottobre 2020) La Juventus comanda la classifica degli ingaggi lordi della Serie A. Dietro Inter e Roma. Ultimo lo Spezia. Ecco la lista completa. Gazzetta dello Sport ha messo in fila le 20 squadre di Serie A sulla base dei loro monte ingaggi al lordo. Al primo posto la Juventus. Ecco la classifica. Juventus 236 milioni Inter 149 Roma 112 Napoli 105 Milan 90 Lazio 83 Fiorentina 55 Torino 51 Cagliari 46 Bologna 43 Atalanta 42.6 Genoa 41 Sassuolo 35 Parma 34 Samp 34 Benevento 32 Udinese 31 Verona 24 Crotone 23 Spezia 22

