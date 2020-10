Secondo giorno consecutivo di record contagi nel mondo (Di sabato 10 ottobre 2020) L’OMS riferisce oltre 350.000 casi nelle ultime 24 ore. 100.000 solo in Europa, dove la più colpita risulta essere la Francia, che arriva ad oltre 20.000 nuovi contagi in 24 ore. Tutte le soglie di allarme sono state superate. Gli ultimi bollettini contavano 2.000 casi. In Italia i nuovi casi sono 5.000. Anche Madrid sembra ripiombare nell’incubo, e il governo spagnolo ha decretato lo stato di allarme. Gli esperti chiariscono che si tratti di una situazione non facile, e che saranno “sei mesi difficili“, sottolineando come a maggio solo il 4,5% della popolazione avesse sviluppato gli anticorpi contro il virus. Solo una minoranza, dunque, lo ha contratto. La Germania, intanto, si prepara a nuove restrizioni. Anche negli Stati Uniti la situazione è preoccupante. I casi hanno superato quota 7,6 milioni. La Cdc ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 10 ottobre 2020) L’OMS riferisce oltre 350.000 casi nelle ultime 24 ore. 100.000 solo in Europa, dove la più colpita risulta essere la Francia, che arriva ad oltre 20.000 nuoviin 24 ore. Tutte le soglie di allarme sono state superate. Gli ultimi bollettini contavano 2.000 casi. In Italia i nuovi casi sono 5.000. Anche Madrid sembra ripiombare nell’incubo, e il governo spagnolo ha decretato lo stato di allarme. Gli esperti chiariscono che si tratti di una situazione non facile, e che saranno “sei mesi difficili“, sottolineando come a maggio solo il 4,5% della popolazione avesse sviluppato gli anticorpi contro il virus. Solo una minoranza, dunque, lo ha contratto. La Germania, intanto, si prepara a nuove restrizioni. Anche negli Stati Uniti la situazione è preoccupante. I casi hanno superato quota 7,6 milioni. La Cdc ...

