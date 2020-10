Qualificazioni Atp Sardegna 2020: Moroni sconfitto in rimonta, Viola cede in tre set a Coria (Di sabato 10 ottobre 2020) Eliminati al primo turno delle Qualificazioni dell’Atp Sardegna 2020 Gian Marco Moroni e Matteo Viola, sconfitti rispettivamente da Coppejans e Viola ma non senza rimpianti. Il primo, dopo aver brillantemente portato a casa il primo set, ha mancato due match point sul 6-5 nella seconda frazione e dopo aver perso il tie-break per 7-3 è crollato, senza vincere più neanche un game. 2-6 7-6(3) 6-0 il punteggio finale in favore di Kimmer Coppejans, ottava testa di serie. Il belga sfiderà ora Federico Coria, reduce dalla sconfitta al terzo turno del Roland Garros 2020 contro Jannik Sinner, che l’ha spuntata solo al tie-break del terzo set contro Viola. L’argentino ha agevolmente portato a casa il primo ... Leggi su sportface (Di sabato 10 ottobre 2020) Eliminati al primo turno delledell’AtpGian Marcoe Matteo, sconfitti rispettivamente da Coppejans ema non senza rimpianti. Il primo, dopo aver brillantemente portato a casa il primo set, ha mancato due match point sul 6-5 nella seconda frazione e dopo aver perso il tie-break per 7-3 è crollato, senza vincere più neanche un game. 2-6 7-6(3) 6-0 il punteggio finale in favore di Kimmer Coppejans, ottava testa di serie. Il belga sfiderà ora Federico, reduce dalla sconfitta al terzo turno del Roland Garroscontro Jannik Sinner, che l’ha spuntata solo al tie-break del terzo set contro. L’argentino ha agevolmente portato a casa il primo ...

