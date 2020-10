Milito: «Il gol più bello? A Siena». E Cambiasso lo “corregge”… – VIDEO (Di sabato 10 ottobre 2020) Simpatico siparietto tra i due ex Inter Diego Milito ed Esteban Cambiasso Simpatico siparietto, nel corso del Festival dello Sport, tra i due ex Inter Diego Milito ed Esteban Cambiasso. L’attaccante ha parlato del suo gol più bello in nerazzurro: «Il gol a Siena ha avuto per me un significato molto importante, ci ha permesso di vincere uno scudetto molto importante per noi». È però arrivata la correzione del centrocampista: «Pure quello a Palermo, quando pensavi di non arrivare a casa in tempo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 10 ottobre 2020) Simpatico siparietto tra i due ex Inter Diegoed EstebanSimpatico siparietto, nel corso del Festival dello Sport, tra i due ex Inter Diegoed Esteban. L’attaccante ha parlato del suo gol piùin nerazzurro: «Il gol aha avuto per me un significato molto importante, ci ha permesso di vincere uno scudetto molto importante per noi». È però arrivata la correzione del centrocampista: «Pure quello a Palermo, quando pensavi di non arrivare a casa in tempo». Leggi su Calcionews24.com

