Maxime Lopez: «Al Sassuolo grazie a De Zerbi. Conosco Boga da quando ero bambino» (Di sabato 10 ottobre 2020) Maxime Lopez è un calciatore preso dal Sassuolo per alzare l’asticella. Il sito ufficiale ha pubblicato un video in cui spiega quanto breve sia durata la trattativa. «L’occasione è nata dall’interesse di De Zerbi – ha detto – Ho parlato con lui al telefono e dopo 5 minuti avevo già voglia di venire qui. E’ un grande allenatore e un grande tattico. Ho sentito belle parole su di lui anche dai miei amici che giocano nel campionato italiano». In squadra c’è anche Boga. «I contatti con Jeremie sono iniziati quando è emersa la possibilità del trasferimento. Lo Conosco da quando avevo 7 anni, abbiamo giocato insieme nelle giovanili del ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 10 ottobre 2020)è un calciatore preso dalper alzare l’asticella. Il sito ufficiale ha pubblicato un video in cui spiega quanto breve sia durata la trattativa. «L’occasione è nata dall’interesse di De– ha detto – Ho parlato con lui al telefono e dopo 5 minuti avevo già voglia di venire qui. E’ un grande allenatore e un grande tattico. Ho sentito belle parole su di lui anche dai miei amici che giocano nel campionato italiano». In squadra c’è anche. «I contatti con Jeremie sono iniziatiè emersa la possibilità del trasferimento. Lodaavevo 7 anni, abbiamo giocato insieme nelle giovanili del ...

SassuoloUS : Maxime #Lopez è un nuovo calciatore del Sassuolo! Benvenuto in neroverde Maxime ???? Il comunicato ufficiale è su… - DiMarzio : #Sassuolo, trattativa avanzata per Maxime Lopez dell’Olympique Marsiglia - DiMarzio : #Calciomercato #Sassuolo, in arrivo #MaximeLopez: chiusura a breve - Marcello_Fsc : RT @BombeDiVlad: ??? '#DeZerbi mi ha convinto in cinque minuti' ??? Le parole del nuovo giocatore del #Sassuolo Maxime #Lopez ????? #LBDV #L… - sportli26181512 : Sassuolo, Maxime Lopez: 'De Zerbi mi ha convinto in 5 minuti': Maxime Lopez, ultimo colpo del Sassuolo, si...… -