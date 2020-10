Juventus, Paratici tenta il colpo a parametro zero per gennaio (Di sabato 10 ottobre 2020) La Juventus programma il mercato invernale per garantire rinforzi alla rosa allenata da Andrea Pirlo. Secondo quanto riportato da TuttoSport, nel mirino ci sarebbe nuovamente Arkadiusz Milik. Il polacco è stato messo fuori rosa da Gennaro Gattuso e, a causa dei mancati accordi contrattuali, potrebbe lasciare la Campania e svincolarsi da gennaio 2021. Juventus: Milik a gennaio L’ex Ajax, prima dell’esonero di Maurizio Sarri, era stato molto vicino al trasferimento a Torino. Con l’arrivo di Pirlo, poi,i dirigenti bianconeri hanno preferito virare su altri profili e chiudere l’acquisto di Morata. Leggi anche:Juventus, l’ex gioiello bianconero svela: “Potevo tornare a Torino, ma…” Il possibile ingaggio a parametro ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 10 ottobre 2020) Laprogramma il mercato invernale per garantire rinforzi alla rosa allenata da Andrea Pirlo. Secondo quanto riportato da TuttoSport, nel mirino ci sarebbe nuovamente Arkadiusz Milik. Il polacco è stato messo fuori rosa da Gennaro Gattuso e, a causa dei mancati accordi contrattuali, potrebbe lasciare la Campania e svincolarsi da2021.: Milik aL’ex Ajax, prima dell’esonero di Maurizio Sarri, era stato molto vicino al trasferimento a Torino. Con l’arrivo di Pirlo, poi,i dirigenti bianconeri hanno preferito virare su altri profili e chiudere l’acquisto di Morata. Leggi anche:, l’ex gioiello bianconero svela: “Potevo tornare a Torino, ma…” Il possibile ingaggio a...

