Il Museo Egizio di Torino apre due nuove mostre in Finlandia ed Estonia

Il Museo Egizio di Torino, il più antico e famoso a livello mondiale, riprende la sua attività espositiva in giro per il mondo. In questi giorni sono attese due nuove esposizioni per la prima volta in Finlandia e in Estonia, per far ammirare così i reperti della collezione torinese. Progetto "Egypt of glory" Il progetto denominato Egypt of glory verrà ospitato nel Museo Amos Rex di Helsinki e il Kumu Art Museum di Tallin fino a marzo 2021. Un viaggio nel tempo per assaporare e capire la vita quotidiana degli egizi, le pratiche che svolgevano, le credenze religiose, la pratica funeraria ma non solo, anche l'arte, i problemi storici e sociali, insomma le differenze culturali che hanno caratterizzato l'antico

