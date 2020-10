Falso santone estorce con le minacce 15mila euro a una donna. 'Ha il malocchio' (Di sabato 10 ottobre 2020) 'Contro di lei è stata lanciata una fattura a morte, sono stato inviato da Dio per sconfiggere il maleficio'. È con queste parole che un presunto santone è riuscito ad estorcere a una 60enne dell'... Leggi su leggo (Di sabato 10 ottobre 2020) 'Contro di lei è stata lanciata una fattura a morte, sono stato inviato da Dio per sconfiggere il maleficio'. È con queste parole che un presuntoè riuscito adre a una 60enne dell'...

