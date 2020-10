Covid: Nanni, calcio non sia in balìa di provvedimenti Asl (Di sabato 10 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 10 OTT - "Se sarà necessario, siamo pronti a modificare il protocollo in minima parte. Cancellare nel protocollo la parte nella quale si lascia spazio all'autorità statale o locale come ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 10 ottobre 2020) ANSA, - ROMA, 10 OTT - "Se sarà necessario, siamo pronti a modificare il protocollo in minima parte. Cancellare nel protocollo la parte nella quale si lascia spazio all'autorità statale o locale come ...

CORNERNEWS24 : #Calcio - Covid: Nanni, calcio non sia in balìa di provvedimenti Asl Medico commissione Figc, se serve modifiche minime a protocollo - nanni_antonio : RT @EmilianaCarifi: Confindustria continua a offrire contratti da schiavi ai metalmeccanici Salario minimo, Parlamento Ue: Il Covid ne ha d… - nanni_antonio : RT @3gennaio2013: Non credete al Covid, ma avete comprato gli occhiali a raggi x per vedere le donne nude,credete alla crema che fa allunga… - nanni_antonio : RT @dellorco85: Molto bene ???? Gabrielli, circolare capo Polizia: 'Le manifestazioni devono rispettare le regole previste dalla normativa a… - puresoulfree : @franz_uk @fattoquotidiano Io non uso app perché contiene dati sensibili, inoltre non voglio fare la fine di questo… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Nanni Covid: Nanni, calcio non sia in balìa di provvedimenti Asl - Emilia-Romagna Agenzia ANSA Covid: Nanni, calcio non sia in balìa di provvedimenti Asl

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - "Se sarà necessario, siamo pronti a modificare il protocollo in minima parte. Cancellare nel protocollo la parte nella quale si lascia spazio all'autorità statale o locale come ...

Caso Juventus-Napoli, novità in vista

Gli strascichi del caso Juventus-Napoli, posticipo della terza giornata non disputato per la decisione dei campani di non recarsi a Torino dopo il consiglio dell’Asl motivato dalle tre positività al ...

(ANSA) - ROMA, 10 OTT - "Se sarà necessario, siamo pronti a modificare il protocollo in minima parte. Cancellare nel protocollo la parte nella quale si lascia spazio all'autorità statale o locale come ...Gli strascichi del caso Juventus-Napoli, posticipo della terza giornata non disputato per la decisione dei campani di non recarsi a Torino dopo il consiglio dell’Asl motivato dalle tre positività al ...