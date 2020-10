Coronavirus, più di 37 milioni di casi nel mondo. Brasile, 150mila morti. Kim Jong-un: «In Corea del Nord neanche un caso» (Di sabato 10 ottobre 2020) Record, per la seconda volta consecutiva, di nuovi contagi da Coronavirus nel mondo. A certificarlo è l’Organizzazione mondiale della sanità, secondo la quale sono stati registrati oltre 350mila casi nelle ultime 24 ore. Il precedente record era di 338mila. Nel mondo sono stati superati i 37 milioni di casi. Brasile EPA/Marcelo Sayao Rio de Janeiro, Brasile, 1 ottobre 2020Le vittime sono più di 150mila In Brasile, che resta tra i paesi più colpiti al mondo e il secondo al mondo dopo gli Stati Uniti per numero di morti positivi al Coronavirus, è stata superata la circa delle 150mila ... Leggi su open.online (Di sabato 10 ottobre 2020) Record, per la seconda volta consecutiva, di nuovi contagi danel. A certificarlo è l’Organizzazione mondiale della sanità, secondo la quale sono stati registrati oltre 350milanelle ultime 24 ore. Il precedente record era di 338mila. Nelsono stati superati i 37diEPA/Marcelo Sayao Rio de Janeiro,, 1 ottobre 2020Le vittime sono più diIn, che resta tra i paesi più colpiti ale il secondo aldopo gli Stati Uniti per numero dipositivi al, è stata superata la circa delle...

