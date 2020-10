PS5 sta arrivando e Sony si prepara a lanciare il nuovo PlayStation Store su web e mobile (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sony ha comunicato agli sviluppatori che prevede di lanciare un nuovo PlayStation Store sul Web e sui dispositivi mobile alla fine del mese che rimuoverà la possibilità di acquistare titoli per PlayStation 3, PS Vita e PSP. Inoltre, le app, i temi e gli avatar per PlayStation 4 non saranno più disponibili tramite il Web e dispositivi mobile una volta che le modifiche saranno implementate, mentre i contenuti dalla vostra lista dei desideri esistente saranno rimossi.Le modifiche precedono l'introduzione di PlayStation 5; il codice sorgente scoperto sul sito Web ufficiale di PlayStation ha suggerito che le liste dei desideri saranno integrate nella console di nuova generazione, quindi ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 9 ottobre 2020)ha comunicato agli sviluppatori che prevede diunsul Web e sui dispositivialla fine del mese che rimuoverà la possibilità di acquistare titoli per3, PS Vita e PSP. Inoltre, le app, i temi e gli avatar per4 non saranno più disponibili tramite il Web e dispositiviuna volta che le modifiche saranno implementate, mentre i contenuti dalla vostra lista dei desideri esistente saranno rimossi.Le modifiche precedono l'introduzione di5; il codice sorgente scoperto sul sito Web ufficiale diha suggerito che le liste dei desideri saranno integrate nella console di nuova generazione, quindi ...

PlayStationBit : Il #PlayStationStore sta per cambiare in vista della nuova generazione, tutti i dettagli noti #PS4 #PS5… - peppe844 : #XboxSeriesX NON È VERO SE NO LA XBOX MI AVREBBE MANDATO UNA SUA MACHINA IN COMODATO USO VISTO CHE SULLA MIA BIO ST… - AllyITA : Nn ho nessuna intenzione di prenderla (magari fra in paio d’anni), ma sta #ps5 sembra proprio un gran bell’oggetti… - JollyRoger____ : @KegOfGrog @GamePlayFusi Stai scherzando? Ma nemmeno se vivi in un monolocale, si parla di cm, non di metri, se non… - _Donutsaurus : @cut_olo 'Ti pareva che mi si è attaccata tutta la polenta per quanto mi ci vuole a girare sta maledetta PS5!' -

Ultime Notizie dalla rete : PS5 sta PS5 sta facendo la felicità degli sviluppatori: e Xbox Series X? Everyeye Videogiochi Il Signore degli Anelli: Gollum protagonista su PS5

Ecco tutto quello che sappiamo su Il Signore degli Anelli: Gollum, il nuovo videogioco in arrivo nel 2021 anche su PlayStation 5.

Videogiochi: Rambo irrompe in Mortal Kombat 11

L'iconico super soldato interpretato da Sylvester Stallone sta per unirsi al roster dei personaggi del picchiaduro di Warner Bros. Games ...

Ecco tutto quello che sappiamo su Il Signore degli Anelli: Gollum, il nuovo videogioco in arrivo nel 2021 anche su PlayStation 5.L'iconico super soldato interpretato da Sylvester Stallone sta per unirsi al roster dei personaggi del picchiaduro di Warner Bros. Games ...