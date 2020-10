Premio Nobel per la pace 2020, premiato il World Food Programme (Di venerdì 9 ottobre 2020) Premio Nobel per la pace al programma alimentare delle Nazioni Unite per il suo impegno nel combattere la fame nel mondo durante la pandemia L‘Accademia di Svezia ha annunciato nelle ultime ore che il Premio Nobel per la pace quest’anno sarà assegnato al World Food Programme, il programma alimentare delle Nazioni Unite. Il Wfp infatti sarà premiato per tutti gli forzi fatti in questi mesi colpiti dalla pandemia. “Il Wfp è stato insignito del Premio Nobel per la pace 2020 per i suoi sforzi nel combattere la fame, per il suo contributo nel migliorare le condizioni per la pace nelle aree colpite ... Leggi su zon (Di venerdì 9 ottobre 2020)per laal programma alimentare delle Nazioni Unite per il suo impegno nel combattere la fame nel mondo durante la pandemia L‘Accademia di Svezia ha annunciato nelle ultime ore che ilper laquest’anno sarà assegnato al, il programma alimentare delle Nazioni Unite. Il Wfp infatti saràper tutti gli forzi fatti in questi mesi colpiti dalla pandemia. “Il Wfp è stato insignito delper laper i suoi sforzi nel combattere la fame, per il suo contributo nel migliorare le condizioni per lanelle aree colpite ...

