Patto di Stabilità | sospenderlo non basta | va cancellato di A Di Battista

Patto di Stabilità: sospenderlo non basta, va cancellato (di A. Di Battista) (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Se torna il Patto di Stabilità per l’Eurozona sarà il disastro”. L’ha detto Joseph Stiglitz qualche settimana fa. D’altronde Stiglitz, premio Nobel per l’economia, si è sempre scagliato contro il Washington consensus, quell’insieme di politiche economiche teorizzate dal Fondo Monetario Internazionale, dalla Banca Mondiale e dal Dipartimento del Tesoro USA (istituzioni che hanno tutte sede a Washington), che ha segnato l’epoca della globalizzazione. Il Patto di Stabilità e Crescita è il trattato sottoscritto dai paesi UE che mette nero su bianco i parametri di bilancio ai quali sottostare. È l’accordo che ha dato il La agli anni dell’austerità. Quando si sente parlare delle regolette da rispettare (rapporto deficit/PIL inferiore al 3% o debito ... Leggi su tpi (Di venerdì 9 ottobre 2020) “Se torna ildi Stabilità per l’Eurozona sarà il disastro”. L’ha detto Joseph Stiglitz qualche settimana fa. D’altronde Stiglitz, premio Nobel per l’economia, si è sempre scagliato contro il Washington consensus, quell’insieme di politiche economiche teorizzate dal Fondo Monetario Internazionale, dalla Banca Mondiale e dal Dipartimento del Tesoro USA (istituzioni che hanno tutte sede a Washington), che ha segnato l’epoca della globalizzazione. Ildi Stabilità e Crescita è il trattato sottoscritto dai paesi UE che mette nero su bianco i parametri di bilancio ai quali sottostare. È l’accordo che ha dato il La agli anni dell’austerità. Quando si sente parlare delle regolette da rispettare (rapporto deficit/PIL inferiore al 3% o debito ...

AgneseABC : L'art. 18 della legge n. 300/1970 ha introdotto in Italia la tutela reale del posto di lavoro. Il d.lgs. 23/2015 su… - ClaudioCap : @Masssimilianoo Certo però il punto è che non prendere il MES non ci impedisce di continuare ad indebitarci ma a co… - Tbd_MI : @OlTiLo @marcobreso @Ruffino_Lorenzo Agevolando più possibile il delivery e dandovi il giusto ed equo sostegno econ… - senzasinistra : @juniorthecat1 @borghi_claudio Io quando ho fatto politica e sono stata anche in parlamento mi sono sempre battuta… - VincenzaSMF : RT @ImolaOggi: Fratelli coltelli - Cucù! Recovery fund, ricatto dell'Olanda: chi lo chiede deve rispettare ANCHE il patto di stabilità h… -