"Patetico burattino sionista", Chef Rubio querelato dall'assessore piemontese - (Di venerdì 9 ottobre 2020) Francesca Galici La discussione tra Chef Rubio e Fabrizio Ricca finisce a colpi di carte bollate dopo lo scambio social tra i due, che si sono scontrati su Twitter Ancora uno scontro social per Chef Rubio, che stavolta però finisce in mano agli avvocati. Gabriele Rubini, questo il suo vero nome, è stato querelato da Fabrizio Ricca, assessore alla Sicurezza della Regione Piemonte e segretario torinese del Carroccio. Tutto è nato da un tweet di Chef Rubio, uno dei tanti che si possono leggere nel suo profilo Twitter, in cui appella il politico come "Patetico burattino sionista". La colpa di Ricca, stando al ragionamento di Chef è quella di aver ...

