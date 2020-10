Mali, ucciso da gruppo estremista un ostaggio svizzero (Di venerdì 9 ottobre 2020) Un ostaggio svizzero in Mali è morto, 'ucciso dai suoi rapitori'. Lo ha reso noto il Dipartimento federale degli Affari esteri svizzero. 'E' con grande tristezza che ho appreso della morte del nostro ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 9 ottobre 2020) Uninè morto, 'dai suoi rapitori'. Lo ha reso noto il Dipartimento federale degli Affari esteri. 'E' con grande tristezza che ho appreso della morte del nostro ...

