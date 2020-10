In Veneto c’è un sindaco (e medico) che si ribella alle mascherine obbligatorie: «Non serve indossare la museruola di continuo» (Di venerdì 9 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (8 ottobre) Se siete da soli la “museruola” potete anche non usarla. Il sindaco di Santa Lucia di Piave chiama così la mascherina anti-Covid e attraverso un post ufficiale invita i cittadini a non avere pretese sul rispetto altrui della misura restrittiva. Riccardo Szmuski, medico oltre che sindaco del comune Veneto in provincia di Treviso, ha inviato un messaggio piuttosto chiaro ai suoi concittadini. Sulla pagina ufficiale dell’amministrazione ha dato il buongiorno rivolgendosi a tutti quelli che in questi giorni osserva «passeggiare per il paese». L’obbligo dell’utilizzo continuo «della museruola se siete soli non è previsto» comincia il ... Leggi su open.online (Di venerdì 9 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie (8 ottobre) Se siete da soli la “” potete anche non usarla. Ildi Santa Lucia di Piave chiama così la mascherina anti-Covid e attraverso un post ufficiale invita i cittadini a non avere pretese sul rispetto altrui della misura restrittiva. Riccardo Szmuski,oltre chedel comunein provincia di Treviso, ha inviato un messaggio piuttosto chiaro ai suoi concittadini. Sulla pagina ufficiale dell’amministrazione ha dato il buongiorno rivolgendosi a tutti quelli che in questi giorni osserva «passeggiare per il paese». L’obbligo dell’utilizzo«dellase siete soli non è previsto» comincia il ...

