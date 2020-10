Flash News del 9 Ottobre 2020 (Di venerdì 9 ottobre 2020) Liliana Segre, questa mattina, alla Cittadella della Pace di Rondini, ha reso la sua ultima testimonianza pubblica di sopravvissuta alla Shoah. La Senatrice, in collegamento con le scuole italiane in un racconto molto toccante, ha detto “Non ho mai dimenticato quello che mi è stato fatto e non ho perdonato, ma sono diventata una donna libera e di pace“. A rendere omaggio alla Segre, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e quelli di Camera e Senato: Fico e Casellati. Il Capo dello Stato, Mattarella, in un messaggio ha scritto “La Senatrice Segre è un simbolo per l’intero Paese“;Il Nobel per la Pace 2020 è stato assegnato al Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite. La più grande Organizzazione Umanitaria al Mondo è stata istituita dalla FAO nel 1961, con sede a Roma. Il Comitato per il Nobel, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 9 ottobre 2020) Liliana Segre, questa mattina, alla Cittadella della Pace di Rondini, ha reso la sua ultima testimonianza pubblica di sopravvissuta alla Shoah. La Senatrice, in collegamento con le scuole italiane in un racconto molto toccante, ha detto “Non ho mai dimenticato quello che mi è stato fatto e non ho perdonato, ma sono diventata una donna libera e di pace“. A rendere omaggio alla Segre, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte e quelli di Camera e Senato: Fico e Casellati. Il Capo dello Stato, Mattarella, in un messaggio ha scritto “La Senatrice Segre è un simbolo per l’intero Paese“;Il Nobel per la Paceè stato assegnato al Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite. La più grande Organizzazione Umanitaria al Mondo è stata istituita dalla FAO nel 1961, con sede a Roma. Il Comitato per il Nobel, ...

maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Lotta in tutta Europa per fermare il Covid-19. Aumentano i contagi e le rest… - despairguren : “Io scaffò perché ho i miei pensieri!” FLASH NEWS non esisti solo tu SUPER FLASH NEWS non sei l’unico ad aver probl… - cn1926it : #DeLuca distrugge #Agnelli: “Penoso e imbarazzante” | Le flash news di - notizieit : Al via nelle farmacie campagna su malattie reumatologiche - notizieit : Al via nelle farmacie campagna su malattie reumatologiche -

Ultime Notizie dalla rete : Flash News De Luca distrugge Agnelli: “Penoso e imbarazzante” | Le flash news di CN1926.IT CalcioNapoli1926.it Massimiliano Morra e Francesco Testi: rissa per Adua Del Vesco/ Video “Lite? Tutto Finto…”

Massimiliano Morra e Francesco Testi: rissa per Adua Del Vesco? "Una farsa", la scazzottata tra i due attori inventata da Lucherini.

Dolci alla crema pasticcera: la ricetta dei bignè

Ultime ricette dei dolci più buoni preparati in tv. Ultime ricette dolci facili da fare. Ultime ricette dolci senza glutine, ultime ricette dolci veloci ...

Massimiliano Morra e Francesco Testi: rissa per Adua Del Vesco? "Una farsa", la scazzottata tra i due attori inventata da Lucherini.Ultime ricette dei dolci più buoni preparati in tv. Ultime ricette dolci facili da fare. Ultime ricette dolci senza glutine, ultime ricette dolci veloci ...