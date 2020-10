Cosa fare se non funziona l’app Unicredit | numeri assistenza

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Come bisogna comportarsi se nonl’app? Quali sono i canali divalidi per ottenere supporto mirato, pure più in generale per i servizi online? Dai primi giorni di ottobre, le segnalazioni per malmenti e rallentamenti dello strumento non sono pochi. Potrebbero esserci delle cause ben precise che vanno giustamente scoperte, anche per essere superate. Proprio l’appsi presenta ora, nella sua versione per smartphone Android, nell’ultima versione 3.9.4 presente sul Play Store. Quest’ultima ma anche la precedente avrebbero messo in risalto una serie di bug di non poco conto, quelli che scatenano i malmenti già citati. Un ulteriore aggiornamento del tool da parte degli sviluppatori potrebbe dunque ...