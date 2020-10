Clima, i Fridays for Future in piazza in più di 100 città italiane: “Il Recovery Fund venga impiegato per il diritto allo studio” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Oggi gli attivisti dei Fridays For Future sono di nuovo in piazza in tutta Italia. In più di cento città ci sono scioperi e presidi studenteschi: “Scioperiamo da una giornata di scuola o di lavoro per inchiodare le persone al potere di fronte alle loro responsabilità e al loro tradimento”, spiegano. Le azioni variano di città in città al fine di garantire ovunque la sicurezza dei partecipanti. “Il tempo per evitare il collasso Climatico sta per finire – affermano i ragazzi – Ma arrendersi significa destinarci a un futuro nel caos, e non lo accettiamo. Dobbiamo affrontare la realtà e trattare la crisi Climatica come una crisi. Vogliamo che la politica dia la priorità alla sopravvivenza dell’umanità piuttosto che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) Oggi gli attivisti deiForsono di nuovo inin tutta Italia. In più di cento città ci sono scioperi e presidi studenteschi: “Scioperiamo da una giornata di scuola o di lavoro per inchiodare le persone al potere di fronte alle loro responsabilità e al loro tradimento”, spiegano. Le azioni variano di città in città al fine di garantire ovunque la sicurezza dei partecipanti. “Il tempo per evitare il collassotico sta per finire – affermano i ragazzi – Ma arrendersi significa destinarci a un futuro nel caos, e non lo accettiamo. Dobbiamo affrontare la realtà e trattare la crisitica come una crisi. Vogliamo che la politica dia la priorità alla sopravvivenza dell’umanità piuttosto che ...

